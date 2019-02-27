إسبانيا – يسعى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني إلى كسر النحس أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا، عندما يلتقي الفريقان اليوم الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي المسابقة.

ورغم تسجيل هداف وقائد برشلونة 26 هدفا في شباك ريال مدريد في 39 مباراة لعبها في الكلاسيكو الإسباني، إلا أن ميسي فشل في تسجيل أي هدف في شباك الفريق الملكي، خلال مباريات كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

ويدخل الساحر الأرجنتيني مباراة الكلاسيكو اليوم، متسلحا بحالة فنية عالية يعيشها في الفترة الحالية، وخصوصا بعدما قاد برشلونة إلى قلب تأخره مرتين أمام إشبيلية في الليغا الأسبوع الماضي، وسجل ثلاثيته الـ50 في مسيرته، بالإضافة لتمريرة حاسمة لزميله الأوروغوياني لويس سواريز، لينهي البلوغرانا المباراة فائزا 4-2.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب كامب نو، ما يجعل مباراة الإياب مفتوحة على كل الاحتمالات.

ويلتقي المتأهل في مباراة اليوم مع الفائز من نصف النهائي الثاني بين ريال بيتيس وضيفه فالنسيا (2-2 ذهابا) غدا الخميس، ويبحث برشلونة عن اللقب الخامس على التوالي والـ31 في تاريخه، فيما يرغب ريال بالتتويج للمرة الـ20 والأولى بعد 2014 عندما تغلب على برشلونة بنتيجة 2-1.

المصدر: وكالات