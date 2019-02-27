ليبيا – صرح عضو مجلس النواب عن مدينة طبرق صالح هاشم بأن جلسة مجلس النواب تم فيها إصدار العديد من القوانين على رأسها إقرار قانون الميزانية العامة للدولة لسنة 2019 و اعتماد العديد من الوزراء للوزارات الشاغرة مثل وزارة الخارجية ووزارة الصحة ونائباً لرئيس الوزراء للشؤون الأمنية ووزيراً للشؤون الاجتماعية.

هاشم قال وفقاً للموقع الرسمي لمجلس النواب إنه قد تم تأجيل قانوني الخدمة العسكرية وقانون الهلال الأحمر وإحالتهما للجنة التشريعية لدراستهما وإبداء الرأي.

وأضاف أنه “في لمسة معنوية من مجلس النواب لمؤسس الدولة الملك إدريس السنوسي تم إصدار قرار لرد الاعتبار له ولعائلته وإرجاع الجنسية الليبية لهم وكذلك إلغاء قانون الإعدام المحكوم به الملك الراحل وتعويض أسرته مادياً ومعنوياً واسترجاع جميع أملاكهم”.

كما أكد على أن المجلس قد شكل في جلسة لجنة لاستلام ملفات للمتقدمين لترشيح أنفسهم لهيئة الفساد ولمجلس التخطيط العام ولجمعية الدعوة الإسلامية وهيئة الشباب، لافتاً إلى أن مكتب المقرر لمجلس النواب سيقوم باستلام هذه الملفات على أن يتم التصويت عليها في جلسة يوم 18 مارس القادم.

ختاماً نوه النائب هاشم إلى أن من يرى في نفسه الكفاءة يقوم بتقديم السيرة الذاتية الخاصة به لمكتب مقرر مجلس النواب.