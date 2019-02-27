ليبيا – طالبت وزارة الصحة بحكومة الوفاق أمس الثلاثاء من مسؤولي مكاتب الجرحى بالمناطق الشروع في إستيلام ملفات الحالات التي تعاني من أمراض نفسية نتيجة للحروب والاشتباكات.

وزارة الصحة دعت عبر مكتبها الإعلامي إلى ضرورة تسليم جميع ملفات الحالات إلى مكتب وكيل عام وزارة الصحة ومرفقة بملف EXCEL SHEET يتضمن جميع البيانات الخاصة بالمريض.

وأوضحت الوزارة بأن المتطلبات الواجب توافرها في ملف الحالات” تقرير طبي حديث، اسم المريض الرقم الوطني إذا تم علاجه في السابق يرجى ذكر اسم الدولة، التشخيص الطبي للحالة، الجهة التابع لها، رقم الهاتف”.