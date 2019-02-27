ليبيا- قال مدير إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية بوزارة صحة الوفاق خالد مهرج اليوم الأربعاء أن الوزارة نجحت في حل بعض المختنقات التي عانت منها المرافق الصحية خلال السنوات الماضية بسبب نقص بنود الإمداد الطبي.

مهرج أوضح بحسب المكتب الإعلامي للوزارة أن الوزارة دعمت العديد من المستشفيات والمراكز المتخصصة باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات العامة بعد أن تم توفيرها عن طريق لجنة الشراء المحلي وتوريد كميات أخرى منها فضلاً عن توريد بعض الأدوية التخصصية.

وأشار الهروج إلى أن إدارته استكملت إجراءات تسجيل أكثر من 25 شركة أجنبية و25 شركة محلية خلال فترة طرح العطاء العام لضمان مشاركة أكبر عدد من الشركات في العطاء العام للدولة. وتابع القول :”تمكنا من تفعيل قسم الصيدلة السريرية بعد مخاطبة المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بضرورة تسمية الصيادلة السريريين لديهم تمهيدًا لتنظيم دورات تدريبية في هذا المجال”. وبيّن مدير إدارة الصيدلة أن إدارته تتابع استكمال منظومة الإمداد الطبي مع الشركة المنفذة وديوان المحاسبة وستشرع في ربط المنظومة بالمراكز التخصصية الأخرى فور الانتهاء من ربطها بمراكز علاج الأورام .