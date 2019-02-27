وستشتري “فيت جيت” 100 طائرة بوينغ من طراز “737-ماكس” ومحركات “جي.إي”، فيما ستشتري “بامبو ايرويز” 10 طائرات بوينغ من طراز “787 دريملاينر”.

ووقعت شركة الخطوط الفيتنامية الوطنية اتفاقية بقيمة 100 مليون دولار مع شركة سيبر كوربوريشن مقابل خدمات وتكنولوجيا.

وذكر المسؤول إن تلك الاتفاقيات “ستدعم أكثر من 83 ألف وظيفة أميركية وتقدم مزيدا من الأمان والثقة للمسافرين الفيتناميين الدوليين”.

في غضون ذلك، اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس فيتنام نجوين بو ترونج في هانوي، يوم الأربعاء، قبل اجتماعه مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ثاني قمة بينهما.

واجتمع ترامب وترونج، الذي يتولى أيضا منصب الأمين العام للحزب الشيوعي الحاكم، في قصر الرئاسة الكبير الذي يعود للحقب ةالاستعمارية. ومن المقرر أن يلتقي ترامب في وقت لاحق مع رئيس الوزراء نجوين شوان فوك على مأدبة غداء.

وكتب ترامب في تغريدة “فيتنام تزدهر مثل أماكن قليلة على وجه الأرض، وستكون كوريا الشمالية مثلها وسريعا جدا إذا ما تخلت عن برنامجها النووي… الإمكانيات مذهلة، وتمثل فرصة عظيمة، لا يكاد يكون هناك مثلها في التاريخ، لصديقي كيم جونج أون”.