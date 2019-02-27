عباس مستعد لتلبية أي دعوة من بوتين للقاء ثلاثي مع أي زعيم إسرائيلي

عباس مستعد لتلبية أي دعوة من بوتين للقاء ثلاثي مع أي زعيم إسرائيلي

فلسطين – أفاد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس، مستعد لتلبية أية دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد “لقاء ثلاثي” مع أي زعيم إسرائيلي في موسكو.

وأضاف أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “عباس” وافق فيما مضى على دعوة من “بوتين” للقاء “نتنياهو”، لكن الأخير تهرب.

وتأتي تصريحات أبو ردينة، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل سفره إلى موسكو، حيث نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية أمس الثلاثاء قوله:” بالإمكان التوصل إلى السلام، بمجرد لقاء أي زعيم فلسطيني يرغب في السلام أو حتى يكتفي بالإعلان عن ذلك”.

وأضاف الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية:” الرئيس عباس كان دائما على استعداد لتلبية طلب الرئيس بوتين لمثل هذا اللقاء في أي وقت، سواء مع رئيس الوزراء الحالي، أو مع أي رئيس وزراء إسرائيلي قادم بعد الانتخابات، من أجل تحقيق السلام العادل والدائم”.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في إبريل / نيسان عام 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.

وكالات