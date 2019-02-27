سوريا – أجلت القوات الكردية قرابة ألفي مدني غالبيتهم من عوائل مسلحي “داعش”، من الجيب الأخير الخاضع للتنظيم في قرية باغوز شرقي نهر الفرات في سوريا، ونقلتهم إلى مخيمات النازحين بشمال البلاد.

ووصل هؤلاء الأشخاص إلى المناطق الآمنة ليلة أمس الاثنين على متن شاحنات ليتم اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقهم، ومن ثم نقلهم إلى المخيمات، وفق وكالة “فرات” الكردية.

واستسلم عدد من الدواعش لـ”قوات سوريا الديمقراطية”.

وتُحاصر “قوات سوريا الديمقراطية” آخر جيب لـ “داعش” في قرية الباغوز شرقي بلدة الهجين، وتتحصن فيه فلول التنظيم، حيث يستخدم عناصرهم المدنيين دروعا بشرية لعرقلة تقدم الفصائل الكردية.

وتقدر “قسد” عدد المدنيين المتبقين في الباغوز بحوالي 3 آلاف، إضافة إلى بضعة مئات من مسلحي “داعش” الذين لا يرغبون في الاستسلام.

وتواصل القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة إجلاء الراغبين من المنطقة تمهيدا لإطلاق عملية عسكرية ضد الإرهاب هناك.