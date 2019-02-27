ليبيا – صادرت دورية تابعة لكتيبة سُبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش بمدينة الكفرة 4 شاحنات وقود في اتجاه الجنوب الغربي كانت تقوم بتهريب الوقود إلى قوات المعارضة التشادية والمجموعات الإرهابية.

الكتيبة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن المهربين كان بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة ثمن الوقود بعد بيعه وعدد من الهواتف وكمية من الذهب المسروق من الصحراء الليبية تزن نصف كيلو بالاضافـة الى مبالغ مالية من العملة التشادية وبعض المخدرات من نوع “بانجو”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن عملية الضبط تمت أثناء خروج الكتيبة في دورية بتعليمات صادرة من القيادة العامة ومنطقة الكفرة العسكرية حيث تأتي هذه الدوريات بالتزامن مع العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش لتطهير الجنوب الغربي من الارهاب وعصابات المعارضة التشادية.

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