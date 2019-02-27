ليبيا – كشف وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل أمس الثلاثاء عن عقد إجتماع ثلاثي لوزارء خارجية كل من الجزائر ومصر وتونس في الـ5 من شهر مارس المقبل بالقاهرة لدراسة تطور الأوضاع في ليبيا.

مساهل أشار في تصريحات خاصة للإذاعة الجزائرية إلى أن بلاده في تسعى إلى لم شمل الفرقاء الليبيين وإعادة بناء الدولة الليبية،محذرا في هذا الصدد من عودة المقاتلين في صفوف داعش إلى المنطقة وما يمكن أن يشكله من خطر لتنامي الارهاب والفكر المتطرف وهو ما عاشته الجزائر خلال سنوات التسعينات بعد عودة المقاتلين من أفغانستان.

وفي سياق متصل،قال مساهل في تصريح للصحافة عقب استقباله للوزير النيجري للشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجريين في الخارج كالا أنكوراو بحسب ما نقلته وكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق إن اللقاء كان فرصة للتطرق إلى التحديات التي تواجهها المنطقة كالهجرة السرية أو الإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية في تصريحه أن الجزائر والنيجر ينسقان مع بعضهما بشكل متواصل خاصة فيما يتعلق بالنزاعات الموجودة في المنطقة سواء في ليبيا أو مالي.