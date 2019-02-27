القدس – خط مستوطن شعارات مهينة للمسلمين على باب الرحمة في المسجد الأقصى بمدينة القدس وعلى بعد أمتار معدودة عن عناصر الشرطة الإسرايلية .

والتقطت مراسلة RT في القدس مقطع فيديو، يظهر المستوطن وهو يجتاز سياجا أمنيا يحيط بباب الرحمة، بعد أن خط عليه شعارا باللغة العبرية ينص على أن هذا الباب مفتوح للمسيحيين فقط، وذلك على مرأى ضباط لم يتحركوا لمنع الرجل من فعل ذلك.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمكن عشرات المصلين المسلمين من فتح باب الرحمة لأول مرة منذ أن أغلقته إسرائيل قبل 16 عاما.

واتخذت إسرائيل سلسلة إجراءات على خلفية هذا الحادث، بما فيها الاحتجاز المؤقت لرئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ، عبد العظيم سلهب، ونائب المدير العام لدائرة الأوقاف، ناجح بكيرات.

من جانب اخر تسبب هطول الأمطار الغزيرة في مدينة القدس بانهيار جزء من الجدار الفاصل الذي أقامته إسرائيل.

وأدت الأمطار إلى انزلاق أرضي في الموقع، وبالتالي انهيار جزء من الجدار المقام على المنحدرات.

والتقطت مراسلة RT في المدينة المقدسة فيديو وصورا تظهر سيلا من المياه وأطفالا فلسطينيين يحتفلون بما حصل.

المصدر: RT