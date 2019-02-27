ليبيا – دانت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء الهجمات المستمرة على المرافق الصحية وابتزاز العاملين الصحيين في ليبيا.

المنظمة قالت عبر مكتبه الإعلامي أن شخص مسلح ضرب الطبيب النفسي المتعاقد مع منظمة الصحة العالمية داخل عيادة للأمراض العقلية في سبها.

وأوضحت المنظمة أن الطبيب الذي تعرض لإعتداء نضال محمد علي هو الطبيب النفسي الوحيد في جنوب ليبيا بالكامل،لافتةً إلى أن عيادة الصحة النفسية هي المرفق الوحيد الذي يخدم المنطقة بأكملها منذ أن بدأ مهمته مع منظمة الصحة العالمية.

وأشارت المنظمة إلى أن الطبيب نضال تلقى 203 حالة من سبها والشاطئ وأوباري وبناء على ذلك قدم استشارات نفسية مع دعم الإحالة،منوّهة إلى أن حادثة الترهيب ستؤدي إلى عرقلة استمرارية الخدمات الطبية التي تمس الحاجة إليها ويثني موظفي الصحة عن مواصلة واجباتهم.

منظمة الصحة العالمية حثت جميع الأطراف في ليبيا إلى احترام سلامة وحيادية العاملين الصحيين والمرافق الصحية،موضحةً أن المآسي من هذا القبيل يمكن ويجب تجنبها من قبل الأطراف المتحاربة كما هو مطلوب بموجب القانون الإنساني الدولي وجلب الجناة إلى العدالة.