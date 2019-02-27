سوريا – أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن 73 لاجئا سوريا ، يشكل الأطفال غالبيتهم، لقوا مصرعهم خلال الأشهر الأخيرة في مخيم الهول للاجئين في محافظة الحسكة السورية.

وجاء في بيان صدر عن المنظمة: “وصل أكثر من 37 ألف شخص، ومعظمهم من النساء والأطفال الهاربين من الأعمال الحربية في محافظة دير الزور المجاورة، وصلوا إلى مخيم الهول للاجئين في محافظة الحسكة خلال الأشهر الـ3 الأخيرة. وبحلول 23 فبراير تم تسجيل مصرع 73 شخصا، يشكل الأطفال نحو الثلثين منهم”.

وأشار البيان إلى أن “الكثير من الأطفال لقوا مصرعهم بسبب البرد أثناء رحلتهم إلى المخيم أو بعد وقت قليل من وصولهم إليه”.

وأفادت المنظمة العالمية بأن نحو 47 ألف شخص يعيشون حاليا في هذا المخيم، مشيرة إلى أنه مزدحم للغاية، الأمر الذي يجبر بعض الناس للنوم في الشارع، بدون فرش وبطانيات. كما أكدت نقص المعدات في المخيم. وعبرت عن اعتقادها بأن “الوضع على الأرجح سيزداد صعوبة، لأن آلاف النازحين الآخرين لا يزالوا يصلون إليه”.

واندلع في المخيم في 23 فبراير الجاري حريق جراء انفجار بالون للغاز، الأمر الذي أسفر عن إصابة 16 شخصا بجروح مختلفة.

وقالت دائرة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بداية فبراير الجاري إن إلوفا من السكان يهربون من منطقة هجين في دير الزور التي يسيطر عليها تنظيم داعش، إلى مخيم الهول. ودعت الدائرة “كل أطراف النزاع، وكل الجهات القادرة على التأثير عليه” إلى أن تعمل ما بوسعها لحماية المدنيين والبنية التحتية وفق القانون الإنساني الدولي.

المصدر: تاس