إيطاليا – تعادل ميلان مع مضيفه لاتسيو، دون أهداف، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم.

وعاد “الروسونيري” إلى قواعده بأفضلية نسبية، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائي البطولة، قبل مباراة الإياب بين الفريقين، يوم 24 أبريل المقبل، على ملعب سان سيرو.

وواصل ميلان نتائجه الملفتة في الفترة الأخيرة محافظا على سجله النظيف من الهزائم منذ الخسارة أمام يوفنتوس بهدف نظيف في السوبر الإيطالي 16 يناير.

ويلعب في نصف النهائي الآخر فيورنتينا وأتالانتا، علما أن الأخير أخرج يوفنتوس حامل اللقب في المرحلة الفائتة.

المصدر: وكالات