المكسيك – بلغ المصنف ثانيا عالميا الإسباني، رافائيل نادال، الدور الثاني لبطولة أكابولكو المكسيكية للتنس، بعد فوزه على الألماني، ميشا زفيريف، بمجموعتين نظيفتين.

وحسم نادال المباراة لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-3، خلال ساعة واحدة و20 دقيقة.

ويواجه نادال في الدور القادم، الأسترالي، نيك كيريوس، الفائز على الإيطالي أندرياس سيبي بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و7-5.

وفي مباراة أخرى، فاز شقيق ميشا زفيريف الأصغر، ألكسندر زفيريف، المصنف ثالثا عالميا، على الأسترالي، أليكسي بوبيرين، 6-3 و6-3.

ويلاقي ألكسندر زفيريف في الدور الثاني الإسباني، دافيد فيرير، الفائز على الأمريكي، تيرينس ساندغرن، 7-6 و7-6.

وفي أبرز مباريات الدور الأول، فاز الأرجنتيني، دييغو شفارتسمان، المصنف رابعا، على الروماني ماريوس كوبيل 6-3 و4-6 و6-1، والأسترالي، أليكس دي مينور، المصنف خامسا، على التشيلي، نيكولاس ياري، 7-6 و7-6.

المصدر: وكالات