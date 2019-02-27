اليمن – تعتزم الولايات المتحدة تخصيص مساعدات إنسانية إضافية “طارئة” لليمن بقيمة 24 مليون دولار.

جاء هذا الإعلان في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء.

أشارت واشنطن في البيان إلى أن معونتها الجديدة مخصصة لشراء الخيام والمعدات وتوفير الظروف اللازمة لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية في العالم حاليا.

وعبرت الخارجية الأمريكية عن شكرها للدول التي شاركت اليوم في مؤتمر المانحين في جنيف ووافقت على مساعدة اليمن، بخاصة السعودية والإمارات والكويت.

ودعت واشنطن المانحين الآخرين حول العالم إلى “الاستجابة للأزمة التي تتطلب اهتماما فوريا وللحاجات المتزايدة المترتبة عليها”.

ومع المنحة الجديدة ستصل القيمة الإجمالية للمساعدات الإنسانية الأمريكية المقدمة لليمن منذ أكتوبر 2017 إلى 721 مليون دولار، حسب البيان.

وتشير تقديرات الخارجية الأمريكية إلى أن قرابة 80 بالمئة من سكان اليمن، أي أكثر من 24 مليون شخص، يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية.

وتعهدت الدول المانحة أنها ستتبرع بـ2.6 مليار دولار لليمن، فيما تبلغ حصة السعودية 500 مليون دولار.

يأتي ذلك بالتزامن مع تداول أنباء عن وقف تنفيذ اتفاق السلام في مدينة الحديدة اليمنية القاضي بسحب جميع القوات من ميناء المدينة التي تدخل عبره غالبية المساعدات والمواد الغذائية إلى اليمن.

المصدر: وكالات