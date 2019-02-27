ليبيا – وصل إلى مدينة سبها أمس الثلاثاء وفد أممي لمتابعة المشروعات التي تقوم على تنفيذها منظمات الأمم المتحدة في المدينة.

عميد بلدية سبها حامد الخيالي أكد بحسب موقع قناة “ليبيا روحها الوطن” على أن الزيارة تأتي للاطلاع على المشروعات التي تم التوقيع على تنفيذها داخل مدينة سبها في مختلف مجالات الصحة والخدمات وغيرها.

وبيّن أن البلدية ناقشت عدداً من هذه المشروعات وأنها لا تريد ترحيل المشروعات المتفق عليها من العام الماضي للعام الحالي، مضيفاً أن المنظمات الأممية تمكنت بالاتفاق مع البلدي من إنجاز مشروعات في مجال الصرف الصحي والطرقات والمراكز الصحية والأدوية كما أنجزت برنامجا متكاملاً لدعم الشباب في مجال ريادة الأعمال.

الوفد ضم ممثلين عن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية إضافة إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف.