ليبيا – لقي 13 شخصاً حتفهم في حادث مروري وقع بمنطقة القظامة جنوب مدينة غريان أمس الثلاثاء نتيجة تصادم حافلة على متنها عدد من موظفين تابعين لشركة الوفاق النفطية قادمة من المنطقة الجنوبية بإتجاه طرابلس مع شاحنة تحمل اسطوانات أكسجين.

وزارة الداخلية تقدمت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها بأحر التعازي لاسر المتوفيين، داعيةً الله عز وجل أن يتقبلهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

ودعت الوزارة المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الانتباه واليقظة عند القيادة في الأجواء الماطرة والالتزام بالقواعد المرورية وعدم السرعة حفاظاً على سلامتهم.