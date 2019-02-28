وستشهد مواقع عديدة في الإمارة، التي تعد وجهة مثالية لاستضافة مثل هذه الفعاليات، تنظيم بعض أنشطة اللقاء الرياضي الفريد من نوعه، الذي يحمل معاني إنسانية عدة تجسد روح التعايش بين مختلف فئات المجتمع.

وتتوزع الفرق المشاركة على المرافق حسب الجدول المحدد من قبل اللجنة المنظمة للأولمبياد.

ومن بين أبرز الأماكن التي تم اختيارها حتى الآن للمشاركة في استضافة التظاهرة الرياضية في أبوظبي، مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومدينة زايد الرياضية ومركز خليفة الدولي للبولينغ، ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وحلبة ياس مارينا، ومنتجع الفرسان الرياضي الدولي، ومضمار ياس لينكس، وكورنيش أبوظبي.

ومع بدأ العد التنازلي للانطلاق الرسمي لأكبر حدث إنساني ورياضي في العالم لهذا العام، دعت اللجنة المنظمة كافة سكان دولة الإمارات لحضور المنافسات في أماكنها المعهودة لاحتضان الفعاليات في أبوظبي ودبي، وتقديم الدعم في سبيل بناء مجتمع أكثر تضامنا وتكاتفا.