الأمم المتحدة: ممارسات إسرائيل ضد متظاهري غزة قد ترقى إلى جرائم الحرب

الأمم المتحدة: ممارسات إسرائيل ضد متظاهري غزة قد ترقى إلى جرائم الحرب

نيويورك – اعتبرت الأمم المتحدة أن مقتل 189 فلسطينيا وإصابة 6100 آخرين على أيدي الجيش الإسرائيلي في مسيرات العودة عند حدود غزة العام الماضي قد يرقى إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وذكر كبير المحققين الدوليين سينتياغو كانتون في جنيف: “لدى اللجنة أسس كافية للاعتقاد بأن جنودا إسرائيليين انتهكوا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى بعض هذه المخالفات إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويتعين على إسرائيل إجراء تحقيق فوري فيها”.

وخلصت اللجنة إلى أن قناصين إسرائيليين استهدفوا عمدا صحفيين وموظفين طبيين وأطفالا ومتظاهرين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحصل المحققون الدوليون على معلومات عن المسؤولين المحتملين عن هذه الأعمال، بمن فيهم قناصون وقياديون في الجيش، وستسلّم هذه المعلومات لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت لتحيلها إلى محكمة الجنايات الدولية.

وانسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان في يونيو من العام الماضي تبعا للولايات المتحدة، متهمة المجلس بالانحياز.

المصدر: وكالات