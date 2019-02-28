كوريا ج – وقعت شركتا بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” و”إس كي إنجنيرنغ آند كونستركشن” الكورية الجنوبية امس اتفاقية لبناء أكبر خزان للنفط في العالم.

وتصل السعة التخزينية للمشروع إلى 42 مليون برميل وبكلفة تصل إلى 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، وسيتم تشيده في إمارة الفجيرة على الساحل الشرقي للإمارات.

وجرى التوقيع على اتفاق المشروع خلال زيارة ولي عهد أبوظبي لكوريا الجنوبية الأربعاء، ومن المنتظر الانتهاء من أعمال التشييد خلال 2022.

وستتولى الشركة الكورية الجنوبية تنفيذ الأعمال الهندسية والمشتريات وتشييد 3 مستودعات تخزين تحت الأرض تبلغ السعة التخزينية لكل منها 14 مليون برميل، حسب وكالة “وام”.

وسيوفر المشروع الجديد لـ”أدنوك” مرونة أكثر تمكنها من إدارة وتحسين الجدول الزمني لتسليم الشحنات.

وقال الرئيس التنفيذي لـ”أدنوك” سلطان الجابر، إن المشروع العملاق يتيح لأدنوك مواصلة تنفيذ التزاماتها تجاه عملائها، وترسيخ مكانتها كمزود موثوق للنفط، كما أنه يدعم طموحاتنا التجارية من خلال تعزيز قدرتنا على الاستجابة بشكل فاعل وتنافسي لمختلف سيناريوهات سوق الطاقة”.

وكانت “أدنوك” قد وقعت في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع شركة الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية، لدراسة تخزين احتياطي من نفط “أدنوك” الخام في منشأة جديدة تحت الأرض في بادور بولاية كارناتاكا الهندية، إضافة إلى 6.3 مليون برميل من النفط الخام في مرفأ كيري في كاجوشيما جنوبي اليابان.

المصدر: “وام”