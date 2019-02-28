العراق – قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إبعاد المدرب المساعد أحمد خلف مدرب اللياقة البدنية بالمنتخب، وأوسكار نجل المدرب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، المدير الفني للمنتخب الأول.

وقال مصدر مقرب من الاتحاد في تصريحات خاصة ، إن نقاشا مطولا جرى مع المدرب كاتانيتش حول مشاركة منتخب العراق الأخيرة في كأس آسيا.

وكشف المصدر، أن السلوفيني أبدى تفهما كبيرًا بقرارات الاتحاد والتي أفضت إلى إبعاد نجله أوسكار والإبقاء على المدرب المحلي سردار محمد، كما قرر الاتحاد استبدال المدرب المساعد احمد خلف.

وأوضح، أن تسمية المدرب المساعد الجديد الذي سيخلف أحمد خلف قد تحسم خلال اليومين المقبلين، لافتًا إلى أن الاتحاد يذهب إلى تسمية أحد المدربين علي هادي أو عماد محمد بديلًا لأحمد خلف والآخر سيكون مدرب منتخب الناشئين.

يشار إلى أن أعضاء الاتحاد منقسمين باختيار مدرب الناشئين الجديد، حيث طالب البعض بعلي هادي والآخر طالب بعماد محمد.

المصدر : كووورة