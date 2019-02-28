روسيا – عرقل التصعيد العسكري بين الهند وباكستان الأربعاء، تدفق السياح من روسيا إلى دول جنوب شرق آسيا، حيث اضطرت شركات الطيران في روسيا لإعادة توجيه بعض الرحلات وإلغاء أخرى.

وذكرت وسائل إعلام، أن حظر الطيران فوق الهند وأفغانستان وباكستان بسبب التصعيد سيساهم في زيادة تكلفة الرحلات السياحية من روسيا إلى تايلاند وفيتنام وإندونيسيا كون رحلات الطيران إلى هذه الدول تتم عبر أجواء الهند وباكستان.

وأبلغت وكالة الطيران الروسية “روسافياتسيا” شركات الطيران الروسية، بوجود حظر كامل أو جزئي على الرحلات الجوية فوق أراضي الهند وباكستان وأفغانستان. وجاءت هذه الخطوة بعدما أعلنت باكستان فرضها حظرا كاملا على الطيران عبر أجوائها، فيما حظرت الهند الطيران عبر الولايات الشمالية.

وبسبب إغلاق المجال الجوي، اضطرت العديد من شركات الطيران الروسية إلى تعديل مساراتها، فعلى سبيل المثال حطت رحلتان اضطراريا في مدينة يكاترينبورغ الروسية كانتا تقلان سياحا من موسكو وسان بطرسبورغ إلى فيتنام وتايلاند، وسط انزعاج الركاب الذين تعرقلت رحلتهم السياحية.

ويخضع الطيران الآن فوق الهند وباكستان إلى حظر جزئي، إذ أن إسلام آباد أعلنت أمس عن إعادة فتح مجالها الجوي بصورة جزئية، وذلك بعد ساعات من إغلاقه.

وقال مصدر في شركات السياحة الروسية، إن حظر الطيران الجزئي سيؤدي إلى زيادة تكلفة رحلات الطيران من روسيا إلى دول جنوب شرق آسيا، حيث تضطر شركات الطيران للالتفاف قاطعة مسافة أطول.

المصدر: “RBC”