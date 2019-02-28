ليبيا – أجرى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني زيارة لمعسكر القوات الخاصة “الصاعقة” بمقره في منطقة بوعطني بمدينة بنغازي برفقة وفد حكومي رفيع تفقد خلالها أوضاع المعسكر.

الثني أصدر تعليماته بحسب الموقع الرسمي للحكومة للبدء الفوري بصيانة المعسكر، مؤكداً تسخير كافة إمكانيات الحكومة لخدمة القوات المسلحة.

وكان في استقبال الثني مدير إدارة القوات الخاصة اللواء ونيس بوخمادة ورئيس المشتريات العسكرية اللواء عبدالله عون ومدير مكتب القائد العام اللواء خيري التميمي و المقدم خالد حفتر، والسكرتير الأول للقائد العام الرائد أيوب بوسيف، إضافة إلى ضباط وضباط صف وجنود القوات الخاصة.

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وناقش الثني خلال اجتماع عقد بالمناسبة كافة الشؤون المتعلقة بأعمال الصيانة اللازمة للمعسكر وأبرز احتياجات هذه الإدارة التي شهدت لها ساحات القتال بالبطولة والبسالة في مقاتلة الإرهابيين في مختلف ربوع البلاد بإمرة القيادة العامة.

كما حيّا رئيس الحكومة المؤقتة جهود إدارة القوات الخاصة، مؤكدا أنه لن يتوانى عن تقديم كل الدعم وكافة الإمكانيات للقوات المسلحة.