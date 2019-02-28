ليبيا – قام النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وعدد من أعضاء البرلمان أمس الأربعاء بزيارة تفقدية للمقر الجديد للمفوضية العليا للانتخابات بالعاصمة طرابلس.

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رئيس المفوضية عماد السايح أطلع النويري بحسب الموقع الرسمي للمجلس على استعدادات المفوضية ومدى جهوزيتها لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وكافة المشاكل والمعوقات التي تواجههم في سبيل ذلك وسبل تذليل هذه العقبات مع كافة مؤسسات الدولة ذات العلاقة.

وقام النويري وأعضاء مجلس النواب بجولة تفقدية للأقسام المختلفة ومباني مقر المفوضية التي لايزال العمل جاري في تنفيذها ،مثنين على الجهود الوطنية المبذولة من كافة العاملين بالمفوضية العليا للانتخابات.