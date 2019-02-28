ليبيا – أجرى السفير الهولندي لدى ليبيا لارس تومرز أمس الأربعاء زيارة لمقر جهاز الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس.

السفير الهولندي أعرب بحسب المكتب الإعلامي لجهاز الهجرة غير الشرعية عن رضاه لحسن المعاملة التي يلقاها المهاجرين غير الشرعيين من أفراد الشرطة العاملين بالفرع.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن زيارة السفير الهولندي تأتي في إطار التعاون المشترك بين الجهاز والسفارات العربية والأجنبية المعتمدة في العاصمة طرابلس.

وقال الجهاز إن السفير الهولندي اجتمع برئيس فرع طرابلس طريق السكة النقيب عبد الناصر حزام وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد من الفرع حيث قام بزيارة إلى المهاجرين غير الشرعيين من نزلاء فرع طرابلس طريق السكة للوقوف على أوضاعهم وعملية العودة الطوعية لهم لبلادهم البعيدة.