فلسطين – أفاد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رامي الحمد الله، أمس، إنه تمت إعادة أموال المقاصة إلى الجانب الإسرائيلي بعد خصم 41 مليونا و800 ألف شيقل منها.

وأضاف الحمد لله في تصريح لتلفزيون فلسطين، إن القيادة اتخذت قرارا خلال اجتماعها في العشرين من الشهر الجاري برفض استلام المقاصة إذا تم خصم أي فلس منها.

ووجهت السلطة الفلسطينية يوم 10 فبراير بطلب من الرئيس محمود عباس، رسالة تضم ردا قاسيا على تهديد تل أبيب بخصم رواتب منفذي العمليات ضد إسرائيل من العائدات الضريبية للسلطة.

وأعلن وزير الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين الشيخ، أنه نقل بطلب من الرئيس عباس رسالة رسمية إلى تل أبيب تؤكد رفض السلطة الفلسطينية “تسلم أموال الجباية إذا قامت إسرائيل بخصم فلس واحد منها”.

وحمل الوزير الولايات المتحدة المسؤولية عن هذا الأمر، منوها بأن أطرافا ومؤسسات مالية دولية كبرى بدأت بتلبية طلب أمريكي بشأن فرض حصار مالي مشدد على السلطة الفلسطينية.

من المهم الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد عزم حكومته على تطبيق قانون يقضي بخصم رواتب منفذي العمليات ضد إسرائيل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية.

المصدر: وكالات