ليبيا – إجتمع وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية والمكلف بتسيير مهام جهاز الهجرة غير الشرعية محمد الشيباني أمس الأربعاء بمدراء الإدارات بالجهاز.

الشيباني إطلع بحسب المكتب الإعلامي التابع للداخلية على سير العمل داخل جهاز الهجرة غير الشرعية ومعالجة الصعوبات وسبل حلحلتها.

وشدد الشيباني خلال الإجتماع الذي عقد بمقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية على ضرورة التعاون بين الجميع والعمل بآلية والخطة المعمول بها لسنة 2019.

وفي ختام الإجتماع أثنى وكيل الوزارة لشؤون الهجرة على الدور الإيجابي لبعض الإدارات والعمل على معالجة السلبيات من أجل الصالح العام.