موسكو – انتقد الكرملين مشروع القانون الأمريكي الهادف لكشف حسابات وممتلكات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف إنها تأتي في سياق الحملات الموجهة ضد روسيا.

وأكد بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: “في الآونة الأخيرة يفضل المشرعون في الولايات المتحدة النظر في المسائل المتعلقة بروسيا ورئيس دولتها، وغيره من كبار المسؤولين، وعلى ما يبدو لديهم عمل قليل أو أنهم يرون في هذا صلب مهامهم”.

وجاءت هذه التصريحات بعدما قدم بعض النواب الأمريكيين مشروع قانون يكلّف مدير الاستخبارات القومية في حال إقراره بتقديم تقرير عن “حسابات وممتلكات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وغيرها من المصالح التجارية والعقارية”.

ووفقا لمشروع القانون فإن الاستخبارات الأمريكية ستعمل على وضع تقرير مفصل عن “مصادر دخل الرئيس الروسي وممتلكاته وحساباته البنكية، وغيرها من المصالح التجارية والعقارية”.

المصدر: “لينتا. رو”