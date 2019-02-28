موسكو – وصف الكرملين استمرار المفاوضات بين بيونغ يانغ وواشنطن بأنه أمر إيجابي، لكنه اعتبر أنه لم يتسن للطرفين إلى الآن التوصل إلى اتفاقات ملموسة.

وقال الناطق الصحفي للرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس ردا على طلب الصحفيين التعليق على نتائج القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية .

لم يتمكن الكرملين من متابعة سير المباحثات التي جرت خلف أبواب مغلقة، ووفقا لما صدر عن الرئيس ترامب ومسؤولين في البيت الأبيض، فإن العملية التفاوضية لم تنقطع ، وذلك بلا شك أمر إيجابي. لكن يبدو في الوقت نفسه أنه لم يتسن التوصل إلى أي اتفاقات ملموسة بعد.

وأضاف بيسكوف أن الكرملين لا يزال في انتظار مزيد من المعلومات عن سير المفاوضات، سيما وأنه لم يطلع بعد على موقف بيونغ يانغ التفاوضي حول برنامجها النووي .

وتابع سياسة الخطوات الصغيرة المتبادلة نحو التقارب وإبداء المرونة على أساس هذه الخطوات، لا تزال غير فاعلة. هذا الأمر إضافة إلى التوقعات المفرطة قبل قمة هانوي قد يكون أحدث مشاكل في العملية التفاوضية، فلا يمكن حل قضية على هذه الدرجة من التعقيد دفعة واحدة.

وردا على سؤال عن إمكانية لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون، أكد بيسكوف أن مثل هذا اللقاء “يبقى مدرجا على جدول الأعمال”، دون أن يكون هناك موعد محدد له، وأضاف أن الكرملين سيواصل “التنسيق في هذا الشأن مع كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية”.

المصدر: وكالات