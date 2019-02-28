ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش اللواء أحمد المسماري إن العمليات العسكرية لم تنته بعد في الجنوب وسيتم إرسال تقرير للقيادة العامة وانتظار الأوامر.

المسماري أشار في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الذي إنعقد أمس الأربعاء إلى أن تقرير لمجلس الأمن يؤكد بأن تنظيم القاعدة الإرهابي انكسر وخسر المعركة في درنة أمام الجيش وأن من حاربهم الجيش ليسوا سياسيين ولا مدنيين.

ولفت إلى أن كل المواقع التي سيطر عليها الجيش قام بتسليمها للجهات المدنية لتستمر في تقديم الخدمات.

أما بشأن الأوضاع في مرزق بينً المسماري أن المنطقة وما حولها تحتاج إلى تمشيط للتأكد من خلوها من الجماعات الإرهابية.