ليبيا – قال مدير مشروع أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي سالم السيوي إن مشاكل ومعضلات دفعت المصرف إلى تأجيل صرف مخصصات أرباب الأسر طيلة الفترة الماضية.

السيوي قال في مداخلة عبر برنامج “البلاد” الذي يذاع على قناة “ليبيا 218” إن مشاكل عديدة واجهت مصرف ليبيا المركزي وهو الأمر الذي تقرر مع هذا الكم من المشكلات تأجيل صرف المنحة إلى وقت أبعد ، مطالباً المواطنين بأن يقوموا بتقديم أوراقهم اعتباراً من يوم الأحد المقبل للحصول على منحة أرباب الأسر بعد تلافي جزء من المشكلات.

وأشار السيوي إلى أن العديد من المشاكل التي واجهها مصرف ليبيا المركزي في صرف منحة أرباب الأسر ، كاشفاً عن وجود جنسيات عدة من بين الأرقام الوطنية المزورة.

مدير مشروع أرباء الأسر أكد أن الصرف لهذه الأرقام الوطنية المزورة من دون عملية إعادة مراجعة وتنظيف سيقود إلى خسارة ليبيا لأموال ضخمة وكبيرة ، مبيناً بأنهم قد إكتشفوا حالات لزوجات مقيدة في أرقام وطنية وُلِدت في عام 2012 وهو ما دفع إلى الشك بآلاف الأرقام إضافةً إلى عدد أفراد بعض العائلات.