ليبيا – قام عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا أمس الأربعاء بزيارة لشركة (Leonardo) المصنعة لطائرات اوغستا بمدينة ميلانو في جمهورية إيطاليا.

الزيارة تضمنت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للداخلية عقد اجتماع مع مسؤولي الشركة لمناقشة العديد من المواضيع ذات الصلة التي تخدم وزارة الداخلية.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وتطرق الإجتماع إلي مناقشة تفعيل العقود المبرمة في السابق مع الشركة بالإضافة إلى الجانب التدريبي لعناصر الإدارة العامة لطيران الشرطة ومناقشة موضوع صيانة الطائرات التابعة للإدارة العامة لطيران الشرطة بوزارة الداخلية والتي تخدم الجانب الأمني في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتهريب ومراقبة الحدود والجريمة المنظمة.

كما رافق وزير الداخلية في زيارته للشركة كلاً من السفير الليبي لدى إيطاليا ومدير الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والوفد المرافق له.