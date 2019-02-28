باكستان – تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالإفراج غدا الجمعة عن الطيار الهندي الذي أسقطت باكستان مقاتلته أمس.

وأكد خان في كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام برلمان البلاد، أن هذه الخطوة ستأتي لإظهار حسن نية باكستان تجاه الهند، وذلك على خلفية التصعيد العسكري غير المسبوق منذ سنين بين القوتين النوويتين.

وشهدت العلاقات الباكستانية الهندية موجة جديدة من التصعيد الشهر الجاري، على خلفية هجوم انتحاري في ولاية جامو وكشمير أسفر عن مقتل عشرات عناصر الأمن الهندي، وحمّلت نيودلهي إسلام آباد جزئيا المسؤولية عنه.

وبلغ التوتر ذروته أمس، حين أعلنت إسلام آباد إسقاط مقاتلتين هنديتين في معركة جوية فوق الحدود، فيما ذكرت نيودلهي أنها أسقطت مقاتلة باكستانية وخسرت إحدى مقاتلاتها.

واحتجزت القوات الباكستانية طيارا هنديا نجا بعد إسقاط طائرته وتحطمها في الأراضي الباكستانية.

وجاءت هذه المعركة الجوية بعد يوم من شن سلاح الجو الهندي غارات على معسكر لتنظيم “جيش محمد” المسؤول عن الهجوم.

المصدر: وكالات