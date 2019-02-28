المغرب – فيما لا تزال ازمة السيارة الفارهة التي ادعت بأنها هدية في يوم الحب، تعرضت الفنانة مريم حسين لموقف محرج جديد خلال مشاركتها في احدى المناسبات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمريم وهي تمشي بصعوبة بقفطان احمر اللون، وراحت تشرح لعاملة التنظيف لديها عن الفستان الذي ترتديه، ومن بعدها اظهرت امام الجميع حذائها، لافتة الى ان الكعب انكسر.

واشارت الفنانة المغربية الى ان ما حصل معها هو بسبب الحسد والعين، الامر الذي عرضها للكثير من التعليقات الساخرة التي اعتبرت بأنها تصر دائما عل اثارة الجدل بتصرفاتها، وغالبا ما تقع بعدها في الخطأ وتكشف حقيقة ما تقوم به، ما يعرضها للسخرية من قبل المشاهدين.