بعد هروبه للمنوفية.. القبض على سائق القطار المتسبب في حادث محطة مصر وتحقيق معه

بعد هروبه للمنوفية.. القبض على سائق القطار المتسبب في حادث محطة مصر وتحقيق معه

مصر – أفاد مصدر أمني مطلع بمديرية أمن المنوفية، اليوم إن الشرطة تمكنت من ضبط سائق القطار المتسبب في حادثة محطة مصر، صباح اليوم، بعد هروبه إلى محافظة المنوفية.

وكانت مصادر أكدت أن السائق المذكور يدعى علاء فتحي من طنطا، هو المتسبب الرئيسي في تصادم الجرار رقم 2310 بصدادات نهاية رصيف 6 بمحطة مصر وحدوث الحريق جراء انفجار “خزانات البنزين” الذي تركه يسير وحده.

وقالت المصادر إن السائق أيمن الشحات سائق الجرار رقم 2305 الذى تم ضبطه، وحدثت بينه وبين السائق المتسبب الرئيسي مشادة عقب “محاشرة” بين الجرارين قبل التصادم الذي أدى إلى الكارثة.

هذا وأوضحت النيابة العامة، أن قائد القاطرة المتسبب في الحادث ترك كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف المحرك، حيث نزل لمعاتبة قائد القاطرة الأخرى بعد التصادم.

و كشف علاء فتحي أثناء التحقيقات جانبا من ملابسات الحادث الذي وقع أمس في محطة مصر برمسيس وقال إنه من الواضح أن “يد سرعات الجرار تأثرت بسبب اصطدام الجرار بآخر، وبالتالي تم نقل السرعات بشكل متسارع إلى أن وصل إلى سرعة كبيرة”.

وتابع: “أنا مقصر وأتحمل الإهمال، وكان من المفترض أن اتخذ إجراءات معينة ولكنني لم أفعلها، ومعرفتش أتصرف”.

وأشار فتحي إلى أنه يعمل بمحطة قطار مصر منذ أكثر 25 عاما، وحاصل على دبلوم صنايع ويقيم بالمنوفية.

كما توجه فتحي برسالة لذوي القتلى، داعيا إياهم إلى مسامحته على الخطأ.

جدير بالذكر أن الحادث أدى إلى مقتل 25 شخصا وإصابة اكثر من 42 آخرين وفقا لما أعلنته وزارة الصحة المصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية