ليبيا – عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بو جواري أمس الأربعاء اجتماعا مع مدير مكتب المشروعات بديوان البلدية أسامة الكزة بحضور موظفي المكتب ومندوبين عن جهاز تنمية وتطوير المدن.

الإجتماع بحث لحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي آلية تشكيل فريق عمل لتسهيل الإجراءات وإنهاء سرعة الإنجاز بالمشاريع المتعاقد عليها و البالغ عددها 224 مشروع حيث شدد رئيس المجلس التسييري على ضرورة الإلتزام بالعمل بروح الفريق وجودة التنفيذ.

يُشار إلى أن المشاريع المتعاقد عليها من قبل بلدية بنغازي محددة من قبل لجنة إعادة الإستقرار إلى مدينة بنغازي المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبرئاسة رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني .