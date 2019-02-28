ليبيا – قال عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة إن الحالة السياسية في ليبيا تشهد صراع ما بين دول إقليمية بخصوص الملف الليبي بدليل التحركات والإجتماعات الأخيرة كما أن الجمود الحقيقي هو ما يحدث بين أجسام مخرجات الإتفاق السياسي أي مجلسي النواب والدولة.

بن شرادة إعتبر خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “غرفة الاخبار” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن الفترة السابقة شهدت محاولات لترميم وتعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات الذي يخص المجلس الرئاسي لكن جميع هذه المحاولات وصلت لطريق مسدود.

ويرى أن ظهور سلامة و تكثيفه تصريحاته بخصوص المؤتمر الجامع كخطة ثانية جعل جميع الأنظار داخل ليبيا تتوجه له مما أحدث فراغ وتباعد كلما بدأت الأطراف تتقارب، مؤكداً على أن الدولة الىن منقسمة ويجب عدم الخروج من الإتفاق السياسي.

وتابع قائلاً :” مجلس النواب بقي غير معترف بالاتفاق السياسي طيلة السنوات السابقة وبعد طلب تعديل الرئاسي توصلنا إلى أن يتم تعديل الاتفاق السياسي وفقاً لبعض النقاط لكن البرلمان لم يعدلها ويضمنها بالإتفاق السياسي على الأقل ليأخذ الإتفاق صبغة شرعية أكثر وللاسف تم التصويت على مادة مبهمة وإضافة مادة ثانية لم يصوت عليها البرلمان في جلسة من جلساته ولأنه يعتبر نوع من التزوير تعاملنا معه بمجلس الدولة بقبول المادة الأولى ورفضنا المادة التي لم يصوت عليها لكن ليومنا هذا لم يأتي الرد”.

بن شرادة إعتقد أنه من الممكن أن يكون المؤتمر الجامع بديل عن الإتفاق السياسي لإحتمالية أن ينتج عنه خارطة طريق واضحة للإنتقال لمرحلة أجسام جديدة بدلاً من هذه الأجسام التي عجزت عن وضع القطار على السكة للدولة الليبية بحسب تعبيره.

وإستطرد حديثه مبيناً :” أن سلامة لن يبدأ في المؤتمر الجامع حتى يتأكد من قبوله للنتائج دولياً ومحلياً هو يعلم جيداً أن الملف الليبي عليه نزاع دولي وانقسام داخلي وهذها ربما أمر بعيدة المنال فلو إتفق الليبيين على مخرجات قبل 7 سنواتلما حصل لنا ما تمر به البلاد،يجب على الليبيين و المجتمع الدولي يضعوا مخرجات هذا المؤتمر للضغط على الأطراف لإنهاء تشرذم الحياة السياسية والفرقة بين الليبيين”.

وأشار إلى أنه يعجز عن وصف الحالة التي وصلت لها حكومة الوفاق وآخرها اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله في أبوظبي لمناقشة رفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة في الجنوب بعد أن تم تحريره من قبل القوات المسلحة الليبية وطرد العصابات التشادية منه، عوضاً عن عقد الإجتماع داخل البلاد.

كما أضاف :” لو تم تعديل الرئاسي وتشكيل مجلس رئاسي جديد ثلاثي و يكون استحقاقه استحقاقين فقط الانتخابات العامة والإستحقاق الدستوري في يوم واحد فإذا تم حذف المادة وتعديله بشكل صحيح من قبل البرلمان و تضمينه حتى يكون انتقالنا بأسرع وقت لانتخابات جديدة وخروج هذه الأجسام ونتمنى ان يستفتى على الدستور أيضاً “.

وشدد على أن تحركات الجيش في المنطقة الجنوبية وتمدده في تلك المناطق وكل هذه المتغيرات على الأرض تؤثر على المشهد السياسي في ليبيا فعلى الأقل الآن تم استرجاع قطعة من الأراضي الليبية لليبيين بعد دخول الجيش للجنوب وطرد العصابات التشادية.

بن شرادة أوضح أن المؤسسة العسكرية الآن تؤمن ثلثين و أكثر من الأراضي الليبية مما يتطلب توحيد المؤسسة والتحاق الضباط والعسكرين فيها حتى تكون لدى الدولة الليبية مؤسسة عسكرية تؤمن الاستحقاقات كالانتخابات و تفرض قوانين الدولة وهيبتها.

ختاماً قال إن من لديه خلالف على المؤسسة العسكرية و شكلها لا يملك أي بديل أو حل، معتبراً أن حكومة الوفاق بتعيناتها الأخيرة لضباط على الورق فقط ويقصد بذلك تعيين علي كنة آمراً لمنطقة سبها العسكرية أما المؤسسة العسكرية فنذت عملها على أرض الواقع.