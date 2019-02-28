تونس – قررت الحكومة التونسية أمس الأربعاء، تعليق اتفاقية استغلال الملح من قبل الشركة العامة للملاحات التونسية “كوتيزال”.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، قرر عدم تمديد “اتفاقية الملح” مع شركة كوتيزال.

وقال الناطق الرسمي إنه تم، اليوم، إعلام الممثل القانوني للشركة بقرار الحكومة بعدم تمديد الاتفاقية.

يجدر التذكير بأن الاتفاقية تم إبرامها سنة 1949 لمدة خمسين عاما، وتم تمديدها آليا مرتين لمدة 15 سنة كل مرة في سنتي 1999 و2014.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء