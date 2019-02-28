ليبيا – قام جهاز مكافحة الجريمة أجدابيا التابع لوزارة داخلية المؤقتة أمس الاربعاء القبض على تشكيل عصابي إجرامي من الجنسية المصرية يمتهنون السلب والخطف والقتل.

وزارة الداخلية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن عملية القبض على العصابة الإجرامية تمت بالتعاون مع قسم النجدة ببنغازي والبحث الجنائي حيث أعترف التشكيل العصاب بقتله لـ5 ليبيين بدم بارد.

وطالبت وزارة الداخلية التعاون معها حيال محاربة هذه الظاهرة وذلك من خلال حث الجميع على تسجيل كافة العاملين من الجنسيات الأجنبية لديهم.

ونوّهت الوزارة إلى أن عملية الضبط تأتي في إطار التعليمات الدائمة لوزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف واهتمامه الدائم والدؤوب بضبط العمالة الوافدة بالأنشطة التجارية وتسجيلها عن طريق كفيل ليبي وذلك ضمن الخطط الأمنية للوزارة والتعميمات الصادرة بالخصوص وعمله على مكافحة الهجرة وعدم شرعنتها من خلال منح بطاقات الحصر للداخلين بطرق ملتوية إلى ليبيا وكذلك إيقاع أقصى العقوبات على المخالفين وممتهني التهريب.

وفي سياق متصل،أكد قسم الشرطة بنغازي أمس الأول العثور على جثمان المهندس صلاح مصطفى بوقرين والذي كان مختطف منذ عام 2017 بالقرب من مزرعته في قصر السندباد بمدينة بنغازي.

وأشار قسم الشرطة إلى أن التشكيل تم القبض عليه وهو مكّون من 4 أشخاص مصريين أعترفوا بقتل 4 أشخاص من بينهم شخص مصري وأعترفوا بقتل المهندس صلاح بوقرين ودفن جثته ليصبح عدد ضحايا الذي غدرت بهم هذه العصابة 5 أشخاص.