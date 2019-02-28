ليبيا – عقد أمس الأربعاء اجتماع موسع ضم خبراء من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإدارة المشروع المشترك لتطوير الشرطة والأمن ورئيس مكتب المتابعة وتقييم الأداء ورئيس مكتب شؤون المرأة ورئيس مكتب حماية الطفل والأسرة التابع لوزارة الداخلية.

الإجتماع يأتي وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لداخلية الوفاق ضمن سلسلة الاجتماعات الفنية التي تشرف عليها اللجنة المركزية الفنية لتحديد نوع المشورة والدعم المطلوب لتسهيل عمل مكونات وزارة الداخلية.

وقدم رؤساء مكاتب المتابعة مكتب حماية الطفل والأسرة و مكتب شؤون المرأة شروحات وافية ووضع صياغة لآلية العمل تفي بمتطلبات تفعيل دور المرأة في وزارة الداخلية والوسط الأمني.

وحضر الإجتماع أعضاء من اللجنة الفنية المركزية ونائب رئيس مكتب تحسين الأداء بجهاز الشرطة القضائية وعدد من ضابطات الشرطة التابعين لوزارة الداخلية.