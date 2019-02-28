رئيس ريال مدريد السابق يكشف عن خليفة سولاري بعد الهزيمة أمام البارسا

رئيس ريال مدريد السابق يكشف عن خليفة سولاري بعد الهزيمة أمام البارسا

اسبانيا – رجح رئيس نادي ريال مدريد السابق رامون كالديرون، أن يكون مستقبل الأرجنتيني سانتياغو سولاري خلال الفترة المقبلة مع النادي الملكي قد شارف على الانتهاء.

وكتب كالديرون في “تويتر”: “لدي شعور وأكثر من ذلك، بأن الموسم المقبل سيجلس مورينيو على دكة بدلاء ريال مدريد”.

وعلق كالديرون على هزيمة الملكي بثلاثية ضد برشلونة قائلا: “ريال مدريد كان أفضل من برشلونة، وكان لديه العديد من الفرص للانتصار بالمباراة، ومن المؤسف أن اللاعب الذي كان يحول الفرص إلى أهداف يعيش حاليا في تورينو”.

وعاند الحظ ريال مدريد في إياب نصف نهائي مسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، وسقط بثلاثية نظيفة الأربعاء أمام ضيفه وغريمه الأزلي برشلونة المتأهل إلى نهائي المسابقة للمرة السادسة على التوالي.

المصدر: twitter