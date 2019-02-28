أعلنت غرفة عمليات الكرامة التي يرأسها اللواء ركن عبدالسلام الحاسي مساء اليوم الخميس عن دخول وحدات القوات المسلحة إلى مدينة غات القريبة من الحدود الجزائرية جنوب غرب البلاد بعد دخولها قبل ساعات لمنطقة العوينات المجاورة .

غرفة عمليات الكرامة أوضحت في إيجاز صحفي بأن وحدات الجيش دخلت إلى المنطقة سلمياً وسط ترحيب كبير من أهالي المنطقة واصفة مدينة غات بأنها جوهرة الصحراء الليبية .

ويأتي هذا التحرك بعد سيطرة القوات المسلحة على منطقتي فنقل وتراغن شرق مدينة مرزق ، ولم يتبقى للقوات المسلحة بحسب مصدر عسكري إلا بلدة ام الارانب لتصبح المنطقة الجنوبية بالكامل تحت سيطرة القوات المسلحة.