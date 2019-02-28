ليبيا – اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق أمس الأربعاء مع سفير الاتحاد الاوربي لدى ليبيا الآن بوجيجا بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني المكلف ومدير إدارة سلامة الطيران ومدير مكتب التعاون الفني بالوزارة.

الإجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة المواصلات مُساهمة المفوضية الاوربية في تقريب وجهات النظر بين لجنة السلامة الأوربية وسلطة الطيران المدني الليبي بهدف رفع الحظر الجوي الاوربي المفروض على شركات الطيران الوطنية وضرورة تسريع وتيرة الاجراءات المتعلقة بهذا الرفع ،

وتطرق المجتمعون إلى كيفية دعم الإتحاد الاوربي لإدارة الملاحة الجوية الليبية للإستفادة من خدمات المنظومة الاوربية للملاحة عبر الاقمار الاصطناعية.

وبدوره وعد سفير الإتحاد الأوروبي بالسعي لدى المنظمة لتحقيق ما تم مناقشته في الإجتماع.