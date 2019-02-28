انجلترا – حقق النرويجي أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي انتصارا ثمينا مع فريقه أمس، ليثبت مركزه في قائمة المرشحين لتولي تدريب الشياطين الحمر بشكل دائم الموسم المقبل.

وجاء انتصار اليونايتد أمس على حساب مضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-1، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من البريميرليغ.

وبهذا الفوز، حقق سولشاير رقما تاريخيا في سجلات الشياطين الحمر، وهو الفوز في 8 مباريات متتالية خارج أرضه في جميع المسابقات، وهو ما لم يحققه أكبر المدربين الذين مروا على النادي، وأبرزهم “السير” أليكس فيرغسون الذي حقق 7 انتصارات متتالية خارج أرضه مرتين، عامي 1993 و2002.

وعزز هذا الانتصار مكانة سولشاير في لائحة المرشحين لتولي تدريب النادي الموسم المقبل، وقد يغير نظرة الإدارة التي أحضرته ليدير الفريق “مؤقتا” حتى نهاية هذا الموسم الحالي.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 55 نقطة، وحافظ على المركز الخامس على سلم ترتيب البريميرليغ، بفارق نقطة واحدة عن أرسنال صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الرئيسي للمدرب النرويجي.

المصدر: وكالات