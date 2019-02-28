ليبيا – عقد مدير عام التحكم بالشركة العامة للكهرباء محمد مختار أمس الأربعاء إجتماعأً مع مهندسي وفنيي التشغيل بمحطة شكشوك.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء جملة من الموضوعات أهمها ما وقع من إعتداء صارخ على مناوب الفني بمحطة شكشوك خليفة العكروت وتوفير الحماية اللازمة للمحطة.

وطالب المجتمعون بتوفير المتطلبات الأساسية التي تساعد وتعزز الأمن داخل المحطة إلى جانب توفير الاحتياجات والمتطلبات الضرورية التي تساهم في الرفع من كفائتها.

وتناول اللقاء جملة من العراقيل والصعوبات والمشاكل التي تواجه عملية طرح الأحمال في منطقة الجبل وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها .

هذا وحضر الإجتماع كل من مساعد مدير عام التحكم وعضو المجلس البلدي جادو ومدير محطة شكشوك وعدد من مهندسي وفنيي التشغيل بمحطة شكشوك .