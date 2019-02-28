الإجتماع عرض بحسب المكتب الإعلامي لشركة الكهرباء أهم ما يواجه الشركة من تحديات حيث أنها مقبلة على مرحلة تركيب عدادات” الدفع المسبق والعدادات الذكية “وإمكانية إعداد مواصفة فنية لها من قبل فريق العمل المستهدف تكوينه.

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن ممثلين عن إدارة المواصفات تناولا أهم الضوابط الواجب اتخاذها حيال تحديث أو إضافة أي مواصفة وكيفية إدراج المواصفات في نظام ERP عبر تطبيق إدارة المستندات والآلية المتبعة للاستفادة من هذا التطوير لكل مستخدمي الشركة وفق ضوابط وصلاحيات تعطى من قبل الإدارات ذات العلاقة.

وفي نهاية الاجتماع تم التوصل إلى عدة نقاط وتوصيات ستحال للجهات العليا لاتخاذ قرارات سريعة بإنشاء مواصفات العدادات “الدفع المسبق” قبل تركيبها ليتسنى تشغيلها وصيانتها وفق المعايير الفنية المعمول بها في IEC & ISO .