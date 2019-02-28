ليبيا – أجرى الوكيل المساعد بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة غيث دربوك أمس الأربعاء زيارة إلى مستشفى مرزق العام حيث ان هذه الزيارة تأتي بتوجيهات وزير الصحة سعد عقوب للإطلاع على الأوضاع الصحية وتقديم الدعم الطبي.

صحة المؤقتة بيّنت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن حيث تم تسليم مستشفي مرزق العام شحنة طبيه تحتوي على أدويه ومستلزمات طبيه بهدف تسريع تقديم الخدمة الطبية والعلاجية و تكثيف الجهود وتقديم كافة انواع الدعم والمساندة للقوات المسلحة والقطاع الصحي لمدينة مرزق وماجاورها.

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وكما أجرى دربوك زيارة ميدانية للاطلاع على اقسام مستشفي مزرق العام يرافقه فيها مدير ادارة الخدمات الصحية سبها ومدير ادارة التفتيش الصحي وعضو اللجنة الإدارية بجهاز الاسعاف والطوارئ المنطقة الجنوبية ومدير فرع الاسعاف الشويرف وبراك الشاطئ. وإلتقى الوكيل المساعد بديوان وزارة الصحة عقب الزيارة الميدانية بمدير المستشفى وعدد من مسؤولي الصحة في إطار متابعة القضايا الخدمية على أرض الواقع وتدارس الحلول التي من شأنها الوصول بالمستشفيات العامة والقروية والمراكز التخصصية ببلدية سبها إلى أفضل الخدمات.