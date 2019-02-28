 عائلة العقيد القذافي تتوعد السيناتور " روبيو " بالملاحقة القضائية - صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – أصدرت عائلة العقيد الراحل معمر القذافي ، الخميس ، بياناً حول نشر السيناتور الأميركي ” ماركو روبيو ”  صورة للعقيد قبل وبعد وفاته في سرت مضرجاً بدمه في رسالة منه إلى الرئيس الفنزويلي ” نيكولاس مادارو ” بمواجهة مصير مماثل  .

وفي البيان الذي تلقته منها صحيفة المرصد  ، إعتبرت عائلة العقيد القذافي هذا التصرف فضيعاً ومروعاً ومستفز  وغير إنساني وقالت بأن هذا السيناتور بدا وكأنه يتفاخر بجريمة حلف الناتو التي استهدفت شخص العقيد .

وأدانت الأسرة بشدة هذا التصرف الذي وصفته بالسلوك الشنيع وغير الحضاري الذي انتهجه هذا السنتور أسوة ماقام به ”  السفير كريستوفر ستيفنر  ” محذرة إياه من مغبة هذا التصرف .

وأكد البيان الصادر من الأسرة المقيمة بين مصر وسلطنة عُمان ، بأن هذا التصرف لن يمر دون عقاب متوعدة باتخاذ كل الإجراءات القانونية و العدليه الكفيلة برد الاعتبار ومعاقبة هذا السلوك الذي وصفته بالتصرف الهمجي البربري.

كما طالبت أسرة العقيد موقع تويتر بتحمل مسؤلياته القانونية والأخلاقية والأدبية تجاه من وما ينشر من صور فظيعة و مستفزة للخاص والعام و يمثل تعدي علي القيم الانسانية .

وأكدت العائلة بأنها ” توثق هذا السلوك كدليل إدانة ضد حلف الناتو بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها الحلف في ليبيا وعلى رأسها جريمة العقيد معمر القذافي ورفاقه ونجله سيف العرب ”  .

وختمت الأسرة بيانها داعية وسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان لفضح هذه الممارسات العنصرية واللا إنسانية وملاحقة مرتكبيها ، وذلك بحسب نص ذات البيان .

مندوب فانزويلا يرفع الصورة التي نشرها السيناتور الأمريكي إحتجاجاً أمام مجلس الامن

يشار إلى أن مندوب فانزويلا في الأمم المتحدة كان قد إستنكر أول أمس أمام مجلس الأمن ما نشره السيناتور ” ماركو روبيو ” معتبراً إياه رسالة واضحة من مسؤول أمريكي لقتل رئيس بلاده

المرصد – متابعات