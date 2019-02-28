ليبيا – أصدرت عائلة العقيد الراحل معمر القذافي ، الخميس ، بياناً حول نشر السيناتور الأميركي ” ماركو روبيو ” صورة للعقيد قبل وبعد وفاته في سرت مضرجاً بدمه في رسالة منه إلى الرئيس الفنزويلي ” نيكولاس مادارو ” بمواجهة مصير مماثل .

وفي البيان الذي تلقته منها صحيفة المرصد ، إعتبرت عائلة العقيد القذافي هذا التصرف فضيعاً ومروعاً ومستفز وغير إنساني وقالت بأن هذا السيناتور بدا وكأنه يتفاخر بجريمة حلف الناتو التي استهدفت شخص العقيد .

وأدانت الأسرة بشدة هذا التصرف الذي وصفته بالسلوك الشنيع وغير الحضاري الذي انتهجه هذا السنتور أسوة ماقام به ” السفير كريستوفر ستيفنر ” محذرة إياه من مغبة هذا التصرف .

وأكد البيان الصادر من الأسرة المقيمة بين مصر وسلطنة عُمان ، بأن هذا التصرف لن يمر دون عقاب متوعدة باتخاذ كل الإجراءات القانونية و العدليه الكفيلة برد الاعتبار ومعاقبة هذا السلوك الذي وصفته بالتصرف الهمجي البربري.

كما طالبت أسرة العقيد موقع تويتر بتحمل مسؤلياته القانونية والأخلاقية والأدبية تجاه من وما ينشر من صور فظيعة و مستفزة للخاص والعام و يمثل تعدي علي القيم الانسانية .

وأكدت العائلة بأنها ” توثق هذا السلوك كدليل إدانة ضد حلف الناتو بخصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها الحلف في ليبيا وعلى رأسها جريمة العقيد معمر القذافي ورفاقه ونجله سيف العرب ” .

وختمت الأسرة بيانها داعية وسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان لفضح هذه الممارسات العنصرية واللا إنسانية وملاحقة مرتكبيها ، وذلك بحسب نص ذات البيان .

يشار إلى أن مندوب فانزويلا في الأمم المتحدة كان قد إستنكر أول أمس أمام مجلس الأمن ما نشره السيناتور ” ماركو روبيو ” معتبراً إياه رسالة واضحة من مسؤول أمريكي لقتل رئيس بلاده

المرصد – متابعات