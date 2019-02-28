وقالت الوزيرة أنييس بانييه روناشير، إن مليار يورو سيقدم في صورة قروض ومنح ويتم تسدها على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وأدلت المسؤولة الفرنسية بتلك التصريحات خلال مؤتمر في لندن يهدف لتعزيز الاستثمار في الأردن.

أخبار ذات صلة الاتحاد الأوروبي يدعم الأردن بـ20 مليون يورو إضافية

وبدأت أعمال مؤتمر “النمو والفرص” الخاص بدعم التنمية في الأردن، في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، بمشاركة وزراء خارجية ووزراء مالية عدد من الدول الغربية والآسيوية والعربية.