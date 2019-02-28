فرنسا – أعلنت وزيرة الدولة بوزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، الخميس، أن بلادها ستقدم مليار يورو للأردن على شكل قروض ومنح يتم تسديها في المستقل.
وقالت الوزيرة أنييس بانييه روناشير، إن مليار يورو سيقدم في صورة قروض ومنح ويتم تسدها على مدى السنوات الأربع المقبلة.
وأدلت المسؤولة الفرنسية بتلك التصريحات خلال مؤتمر في لندن يهدف لتعزيز الاستثمار في الأردن.
وبدأت أعمال مؤتمر “النمو والفرص” الخاص بدعم التنمية في الأردن، في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، بمشاركة وزراء خارجية ووزراء مالية عدد من الدول الغربية والآسيوية والعربية.