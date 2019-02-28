سوريا – أكد مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، أن التحقيقات ما زالت مستمرة، للتعرف على عشرات الجثث التي عثر عليها في مقبرة جماعية في منطقة الباغوز، التي حررتها من تنظيم “داعش” مؤخرا.

وقال عدنان عفرين، إن “كثيرا من الجثث التي عثر عليها في منطقة الباغوز لنساء.. طبعا المقبرة فيها جثث مقطوعة الرأس أو بها طلقات نارية”.

وأضاف، “إلى الآن التحقيقات جارية، ولم يثبت إن كان هؤلاء إيزيديين أم من ملة أخرى”.

وتعرضت آلاف من نساء الأقلية الإيزيدية في العراق للاسترقاق الجنسي من جانب عناصر التنظيم المتطرف، حينما اجتاحوا الحدود عام 2014، واستولوا على مساحات شاسعة من أراضي البلاد.

وقتل ما يربو على 3 آلاف إيزيدي في حملة وصفتها الأمم المتحدة فيما بعد بأنها “إبادة جماعية”، مما دفع الولايات المتحدة لتنفيذ أول ضربات جوية ضد التنظيم، فيما فر آلاف آخرون سيرا على الأقدام، ولا يزال كثيرون منهم بعيدا عن ديارهم رغم مرور أكثر من 4 سنوات.

وتحاول “قوات سوريا الديمقراطية”، وهي الشريك الرئيسي في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في مواجهة تنظيم داعش في سوريا، إجلاء آلاف المدنيين من الباغوز قبل اقتحامها أو إجبار من تبقى من المسلحين على الاستسلام، وتقول القوات إن “معظمهم من الأجانب”.

يذكر أن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشرت يوم الأحد، خبرا مفاده أن وحدة القوات الجوية البريطانية الخاصة عثرت أثناء هجومها على آخر معقل لتنظيم “داعش” شرق سوريا، على 50 رأسا لفتيات إيزيديات، كن “عبدات للجنس” لدى التنظيم، ملقاة في صناديق قمامة.

المصدر: رويترز